الأمير تركي الفيصل يفتتح معرض صور زيارة الملك فيصل بولندا عام 1932م

وأكد أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية يمدّ يده مُرحِّبًا بالتعاون مع أقسام الدراسات العربية في الجامعات البولندية لتقديم العون المطلوب، وأن المسؤولين في الجانبين تقع عليهم مسؤولية التنسيق والتنفيذ الفعليّ للتكامل الثقافي المنشود، ولعلنا نلقى في المستقبل القريب ما يعضد هذا التعاون الثقافي، ويجعل من التقاء العقول العربية والبولندية مثالًا يُحتذى.