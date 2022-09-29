شاهد.. "مؤسسة فهد الخيرية" تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

ويبدأ معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم الخميس بإشراف من هيئة الأدب والنشر والترجمة، ويُعدّ نافذة ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة، والتي من ضمنها جناح المكتبات الفردية، والتي سيتم عرض كتب من المكتبات الشخصية لملوك المملكة، وكذلك كتب المكتبات الشخصية لأشهر المثقفين السعوديين والعرب.