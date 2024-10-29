"تعليم المدينة المنورة" يعتمد توقيت الدوام الشتوي وشهر رمضان في مدارس المنطقة

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، التوقيت الزمني الشتوي، وشهر رمضان للفصلين الثاني والثالث من العام الدراسي الحالي 1446هـ في جميع مدارس البنين والبنات بالمدينة المنورة، ومكاتب التعليم التابعة لها.
وأوضحت أنه سيتم تطبيق مواعيد "الدوام الشتوي" اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الثاني الموافق 15 جمادى الأولى المقبل؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي بمدارس البنين في تمام الساعة الـ7:30 فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 7:45؛ في حين يبدأ الاصطفاف الصباحي بمدارس البنات الساعة 7:15 والحصة الأولى 7:30 في جميع مدارس مراحل التعليم الأولية.
كما حددت زمن بداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك هذا العام، اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا في جميع مدارس البنين والبنات بالمدينة المنورة، ومكاتب التعليم التابعة لها.