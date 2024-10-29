"تعليم المدينة المنورة" يعتمد توقيت الدوام الشتوي وشهر رمضان في مدارس المنطقة

كما حددت زمن بداية الحصة الأولى في شهر رمضان المبارك هذا العام، اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا في جميع مدارس البنين والبنات بالمدينة المنورة، ومكاتب التعليم التابعة لها.