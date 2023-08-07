بالصور.. محافظ الطائف يُكرّم الأخصائية "عبير الحارثي" الحاصلة على المركز الثاني على مستوى العالم

كرّمَ محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، الأخصائية "عبير بنت مطر الحارثي" الحاصلة على المركز الثاني على مستوى العالم في كوريا الجنوبية.
وطالبَ محافظ الطائف، "الحارثي" بمشاركات قادمة وتحقيق الميدالية الذهبية -بإذن الله- مُبديًا سعادته وفخره بذلك الإنجاز العالمي، والذي يُسجّل باسم الوطن، مُقدمًا لها هدية تمثلت في درع تذكاري بهذه المناسبة، في حين ألقى والدها أمام سموه قصيدة شعرية نالت استحسانه.
حضرَ التكريم الدكتور فواز الزايدي ممثل الشؤون الصحية بالطائف، والدكتور فريد المالكي، مدير مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف.
وكانت "سبق" قد نشرت في حينه تفاصيل الإنجاز والمستوى العالمي الذي حقّقته الأخصائية عبير بنت مطر الحارثي، من منسوبي إدارة التدريب والتعليم للشؤون الأكاديمية في مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، بعد فوزها بالمركز الثاني من بين 300 مشاركة على مستوى العالم المشاركات في معرض المرأة المخترعة "KIWE" الذي أقيم في مدينة سيول بكوريا الجنوبية المدعوم من اتحاد جمعية المخترعين، ومنظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.
وجاء فوز الأخصائية عبير بنت مطر الحارثي، بعد اختراعها "نظارة واقع معزز مدمجة بداخلها سماعة" التي تعدُّ من الابتكارات المهمة الرامية إلى تعزيز نظارات الواقع المعزز.
وتسلّمت "الحارثي" جائزتها ورفعت العلم السعودي في هذا المحفل الكبير، وذكرت أن أمنيتها مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، والسلام عليه؛ حيث إن سموه الملهم الأول للشباب السعودي، معربةً عن اعتزازها وفخرها بحصد هذا المركز.
وقالت: "هذا التتويج يؤكّد ما وصلت إليه المرأة السعودية من تطوّر في شتى المجالات؛ نتيجة التمكين عبر رؤية 2030؛ حيث أصبحت تنافس في مختلف المحافل العالمية".