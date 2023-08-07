بالصور.. محافظ الطائف يُكرّم الأخصائية "عبير الحارثي" الحاصلة على المركز الثاني على مستوى العالم

وكانت "سبق" قد نشرت في حينه تفاصيل الإنجاز والمستوى العالمي الذي حقّقته الأخصائية عبير بنت مطر الحارثي، من منسوبي إدارة التدريب والتعليم للشؤون الأكاديمية في مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف، بعد فوزها بالمركز الثاني من بين 300 مشاركة على مستوى العالم المشاركات في معرض المرأة المخترعة "KIWE" الذي أقيم في مدينة سيول بكوريا الجنوبية المدعوم من اتحاد جمعية المخترعين، ومنظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.