محايل.. السيول الجارفة تستعيد مجاريها بمحايل وتداهم مستودعات ومراكز إيواء

مهما حاول البعض التعدي على الأودية وحدودها فإن السيول كفيلة بكشف كل تجاوز، واستعادة مجاريها. هذا هو الواقع الذي شهدته محافظة محايل مساء اليوم بعد مداهمة سيل "وادي تية" الجارف بعض المنشآت التي أُنشئت في مجاري السيول في مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات العليا، التي تنص على عدم البناء أو إصدار التصاريح لأي مخالف.