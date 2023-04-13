شاهد .. "عبدالله بن بندر" يدشّن "الاتصال والإعلام" بوزارة الحرس ويتجول في أقسامه

من جهة أخرى، أكد المستشار الإعلامي للوزير المشرف العام على مركز الاتصال والإعلام رائد المطيري، أن زيارة الأمير عبدالله بن بندر تعد تتويجًا للنجاحات والمنجزات التي حققها المركز، كما تمثل الزيارة تحفيزًا لجميع منسوبي المركز وتشجيعًا للتجديد والعطاء ومضاعفة الجهود والسمو بها إلى أعلى مراتب النجاح، مثمنًا ما يلقاه المركز من دعم غير محدود من الأمير عبدالله بن بندر.