كلها صحيحة.. "المسند" عن مواعيد دخول "سهيل": اختلاف لا ضير فيه وله أسباب

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بعض الحسابات الفلكية تُدخل سهيل قبل ذلك بـ7 أيام أو نحوها، وقال: "لا ضير في هذا الاختلاف، وأزعم أنها كلها صحيحة".