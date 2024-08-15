كلها صحيحة.. "المسند" عن مواعيد دخول "سهيل": اختلاف لا ضير فيه وله أسباب

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن نجم سهيل يدخل متزامناً مع طلوع منزلة الطرف في برج الأسد، مع حلول 24 أغسطس، وذلك وفقاً للعروض الوسطى من المملكة.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بعض الحسابات الفلكية تُدخل سهيل قبل ذلك بـ7 أيام أو نحوها، وقال: "لا ضير في هذا الاختلاف، وأزعم أنها كلها صحيحة".
وأضاف: "الاختلاف سببه تحديد إمكانية الرؤية من عدمها عند ظهور نجم سهيل فوق الأفق فجراً، وقد يكون الاختلاف سببه اختلاف موقع الرصد؛ فكلما اتجهنا جنوباً بكر ظهوره، والله أعلم".