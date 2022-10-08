شاهد.. رئيس وزراء تايلاند يكرم الفائز بمسابقة المؤسس للقرآن وأسرته المثالية

بقاعة الاستقبال بمقرّ الحكومة التايلاندية وخلال مراسم احتفاء رسمية، رحّب رئيس الوزراء التايلاندي "برايوت تشان أوتشا" بالمتسابق أحمد ساموه الفائز في الفرع الخامس في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية، بمشاركة 153 متسابقًا من 111 دولة حول العالم في رحاب المسجد الحرام.
وقدّم "أوتشا" تهنئته لـ"ساموه" في خطاب رسمي؛ على فوزه في المسابقة، ثم أردف قائلًا: إنني أفتخر والشعب التايلاندي بالأسرة المثالية النموذجية، أسرة الأستاذ المساعد الدكتور علي ساموه، وكيل معهد حلال بجامعة الأمير سونكلا، على فوزها في مسابقات القرآن الكريم الدولية كممثلين للشعب التايلاندي؛ وهم: حسن ساموه الفائز بالمركز الأول في مسابقة الخرطوم الدولية بالسودان، وحسين ساموه الفائز بالمركز الأول في مسابقة تورنتو الدولية بكندا، والفائز حديثًا أحمد ساموه بالمركز الأول في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم بالسعودية.
ثم ختم خطابه يقول: "بالرغم من أن غالبية السكان من الديانة البوذية في تايلاند، إلا أن الحكومة التايلاندية تدعم التعليم والممارسات الدينية الصحيحة لجميع الأديان لخلق مجتمع سلمي متعدّد الثقافات".
وعقب ذلك التقطت الصور التذكارية، وقدم الجنرال الهدية التذكارية للمتسابق أحمد ساموه بهذه المناسبة، كما قدم والد المتسابق لرئيس الوزراء نسخةً من ترجمة كلمات القرآن الكريم باللغة التايلاندية.
يُذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تعدّ من أميز وأقدم المسابقات العالمية، وتحظى بعناية واهتمام حَفَظة القرآن الكريم بمختلف دول العالم، كما تجد دعمًا وعنايةً خاصّة من قادة المملكة؛ لتطويرها وتميزها بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية.