شاهد.. رئيس وزراء تايلاند يكرم الفائز بمسابقة المؤسس للقرآن وأسرته المثالية

وقدّم "أوتشا" تهنئته لـ"ساموه" في خطاب رسمي؛ على فوزه في المسابقة، ثم أردف قائلًا: إنني أفتخر والشعب التايلاندي بالأسرة المثالية النموذجية، أسرة الأستاذ المساعد الدكتور علي ساموه، وكيل معهد حلال بجامعة الأمير سونكلا، على فوزها في مسابقات القرآن الكريم الدولية كممثلين للشعب التايلاندي؛ وهم: حسن ساموه الفائز بالمركز الأول في مسابقة الخرطوم الدولية بالسودان، وحسين ساموه الفائز بالمركز الأول في مسابقة تورنتو الدولية بكندا، والفائز حديثًا أحمد ساموه بالمركز الأول في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم بالسعودية.