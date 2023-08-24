ربع ساعة قبل السطوع.. "الزعاق" يوضّح مراحل تكوّن ضوء الشمس

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن مراحل ضوء الشمس هي "حمرة ثم صفرة فسطوع"، تبدأ حمراء، ثم تصفر، ثم يتفشى ضوؤها ساطعًا.