ربع ساعة قبل السطوع.. "الزعاق" يوضّح مراحل تكوّن ضوء الشمس

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن مراحل ضوء الشمس هي "حمرة ثم صفرة فسطوع"، تبدأ حمراء، ثم تصفر، ثم يتفشى ضوؤها ساطعًا.
وأضاف الزعاق أن الحمرة والصفرة مُدتها ربع ساعة تقريبًا، وتكون على رؤوس الأشياء أولًا مثل النخيل والجبال، وتأتي بعد شروق الشمس وقبل غروبها تقريبًا.
وأضاف في فيديو على حسابه بتويتر، أن الحمرة والصفرة إذا كانت على رؤوس الأشياء يعبّر عنها العامة بقرب نهاية الشمس.. وقالوا: "الشمس على روس العصبان".
وتابع أن الشمس فيها ضوء وحرارة وخليط من الإشعاعات، والغلاف الغازي يحمينا من الإشعاعات الضارة، والظل يحمينا من حرارة الشمس.
ولفت إلى أن الغلاف الغازي يعطينا النهار، فالأصل في الكون هو الظلام الدامس، والنهار ليس موجودًا إلا على الأرض.