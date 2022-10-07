بمشاركة رئيس مجلس الشورى.. قمة رؤساء برلمانات دول العشرين تواصل أعمالها

وافتتحت رئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني، أعمال المنتدى، بحضور عدد من المسؤولين في جمهورية إندونيسيا، والوفود المشاركة في القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، مؤكدة خلال افتتاحها المنتدى أهمية التعاون الشامل بين برلمانات دول العالم كافة، لبناء مستقبل أفضل، وتحقيق التعافي بعد جائحة كورونا، وتعزيز جهود برلمانات دول مجموعة العشرين في تعزيز التواصل بين دول المجموعة والتعاون بينهما.