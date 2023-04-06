Lucid Air تفوز بجائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023

أعلنت مجموعة "لوسِد جروب" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز LCID)، والتي أرست معايير جديدة لابتكارها السيارة الكهربائية الأبعد مدىً والأسرع شحناً في العالم، أمس عن فوز “Lucid Air” بجائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم خلال حفل توزيع "جوائز السيارات العالمية 2023".
أعلنت لجنة تحكيم الجوائز عن فوز“Lucid Air” بالجائزة خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات 2023. ويتم التصويت على جوائز السيارات العالمية من قبل لجنة تحكيم تضم 100 صحفي دولي مختص بشؤون السيارات من 32 دولةً اختاروا الفائزين بطريقة الاقتراع السري استناداً إلى تقييمهم لجميع السيارات المؤهلة.
وبهذه المناسبة، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في "لوسِد جروب": "نتشرف بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة خلال حفل توزيع جوائز السيارات العالمية، وهذا يعزز قناعتنا بأن ’Lucid Air‘ هي أفضل سيارة في العالم اليوم. وتوفر تقنية مجموعة نقل الحركة الخاصة بالشركة مدى سير رائداً في قطاع السيارات الكهربائية يصل إلى أكثر من 500 ميل (800 كيلومتر)، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على الإنجازات التي يمكن لشركات التكنولوجيا تحقيقها من خلال دمج أحدث الأجهزة والبرمجيات. وأنا فخور جداً بجميع أفراد فريق ’لوسِد‘ لحصولنا على هذه الجائزة المتميزة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً".
من جانبه، قال ديريك جنكينز، نائب رئيس التصميم لدى "لوسِد جروب": "نحن سعداء جداً بهذا التكريم المتميز من قبل لجنة تحكيم جوائز السيارات العالمية، والذي يؤكد مساعينا لتوفير تجربة فاخرة جديدة كلياً لسيارات السيدان. وتوفر ’Lucid Air‘ معايير متميزة للسيارات الكهربائية على صعيد مدى السير والأداء، ويتكلل ذلك بتصميم خارجي مذهل ومقصورة داخلية رائعة مستوحاة من أصول ’لوسِد‘ في كاليفورنيا".
شاركت “Lucid Air” ضمن فئة السيارات الفاخرة العالمية، وتم اختيارها من قائمة أولية ضمت ستة عشر (16) سيارةً من جميع أنحاء العالم، ومن قائمة ترشيحات نهائية ضمت ثلاثة سيارات تم الإعلان عنها في 7 مارس.
وبالإضافة إلى فوزها بجائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023، حصلت “Lucid Air” في نيويورك هذا الأسبوع على جائزة "نيوزويك ديسرابتر 2023" عن مجموعتها الكهربائية المبتكرة لنقل الحركة. وتم اختيار السيارة أيضاً كـ "أفضل سيارة كهربائية فاخرة"ضمن قائمة "أفضل السيارات الهجينة والكهربائية لعام 2023" الصادرة عن شبكة "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت" الإعلامية.
أرست “Lucid Air” معياراً جديداً في القطاع لمدى السير مع نسختين كانتا أول سيارتين كهربائيتين تحققان مدى سير تقديري يزيد على 500 ميل (800 كيلومتر) وفقاً لتصنيف وكالة حماية البيئة (EPA). وحققت الشركة هذه الإنجازات الرائدة بفضل تركيزها الشامل على تحسين مدى السير وقوة الأداء، حيث يمكن لسياراتها أن تضاهي السيارات الخارقة (السوبركار) من حيث الأداء، وسرعة الشحن الفائقة، والمقصورة الداخلية الفاخرة والواسعة، والديناميكية الهوائية الرائدة ضمن فئتها.