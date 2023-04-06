Lucid Air تفوز بجائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023

وبهذه المناسبة، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في "لوسِد جروب": "نتشرف بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة خلال حفل توزيع جوائز السيارات العالمية، وهذا يعزز قناعتنا بأن ’Lucid Air‘ هي أفضل سيارة في العالم اليوم. وتوفر تقنية مجموعة نقل الحركة الخاصة بالشركة مدى سير رائداً في قطاع السيارات الكهربائية يصل إلى أكثر من 500 ميل (800 كيلومتر)، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على الإنجازات التي يمكن لشركات التكنولوجيا تحقيقها من خلال دمج أحدث الأجهزة والبرمجيات. وأنا فخور جداً بجميع أفراد فريق ’لوسِد‘ لحصولنا على هذه الجائزة المتميزة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً".