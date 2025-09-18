"هيئة الطرق": البدء باستخدام روبوت لتنظيف عبَّارات الطرق

وأوضحت أن روبوت تنظيف العبّارات يتمتع بخصائص فنية وتشغيلية متطورة، أبرزها قدرته الفائقة على العمل في المساحات الضيقة والمنخفضة, ويعود ذلك إلى تصميمه المدمج وإمكانية تعديل ارتفاعه عن سطح الأرض، مما يتيح له الدخول بكفاءة إلى العبارات ذات الارتفاعات المحدودة, ويسهم الروبوت كذلك في تعزيز سلامة العاملين، حيث يقلل بدرجة كبيرة من الحاجة إلى دخول الأفراد إلى البيئات المغلقة أو المناطق الخطرة، وذلك بفضل نظام التحكم -عن بُعد- الذي يتمتع به, ويبرز الروبوت أيضًا بفعاليته العالية في إزالة الرواسب المتنوعة، مثل: الطين والرمال والنفايات المتراكمة، التي قد تعيق تدفق المياه داخل العبارات خلال مواسم الأمطار.