شاهد.. مصاعد هوائية ذكية دون تأسيس تثير الإعجاب في معرض البناء السعودي 2025

من جانبه، قال المدير التنفيذي للشركة بسام الخطيب لـ"سبق" إن أسعار المصعد تبدأ من 55 ألف ريال، وتختلف بحسب الحجم وعدد الأدوار والحمولة، مؤكدًا أن النظام يعمل أوتوماتيكيًا بالكامل، ويقوم تلقائيًا بإخلاء الركاب إلى أقرب دور في حال انقطاع التيار الكهربائي، بحد أدنى من الصيانة وكفاءة عالية.