شاهد.. مصاعد هوائية ذكية دون تأسيس تثير الإعجاب في معرض البناء السعودي 2025

في خطوة لافتة ضمن فعاليات "معرض البناء السعودي 2025"، استعرضت إحدى الشركات الأمريكية المصعد الهوائي المنزلي الذكي، الذي يعتمد على تقنية الشفط الهوائي دون الحاجة إلى أعمال تأسيس أو حفريات، في ابتكار وصف بأنه مستقبلي وصديق للبيئة.
وجذب الابتكار اهتمام زوار جناح الشركة بفضل تصميمه البانورامي الأنيق، وحجمه المدمج، إلى جانب كونه أحد أكثر حلول النقل الداخلي استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة. ويعمل المصعد بتقنية رفع ذاتي مدعومة بالهواء، دون الحاجة إلى بئر مصعد أو معدات تقليدية.
وأوضح "إيريك" من الشركة الأمريكية في تصريح لـ"سبق" أن التقنية تعتمد على مبدأ الشفط الهوائي وتتميّز بأنظمة أمان متقدمة، مشيرًا إلى توافر المصعد بثلاثة أحجام (صغير، متوسط، كبير) تلبي احتياجات المنازل المختلفة، دون الحاجة إلى تأسيس أو بنية تحتية معقّدة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للشركة بسام الخطيب لـ"سبق" إن أسعار المصعد تبدأ من 55 ألف ريال، وتختلف بحسب الحجم وعدد الأدوار والحمولة، مؤكدًا أن النظام يعمل أوتوماتيكيًا بالكامل، ويقوم تلقائيًا بإخلاء الركاب إلى أقرب دور في حال انقطاع التيار الكهربائي، بحد أدنى من الصيانة وكفاءة عالية.
كان نائب وزيرالبلديات والإسكان المهندس إيهاب بن غازي الحشاني قد افتتح أمس أعمال النسخة الخامسة والثلاثين من "معرض البناء السعودي 2025"، الذي يُقام برعاية الوزارة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 422 عارضًا من 23 دولة، إلى جانب ثمانية أجنحة وطنية تمثل أبرز الشركات العالمية في مجالات البناء والتشييد.
ويصاحب المعرض برنامج علمي متكامل يضم جلسات حوارية وورش عمل بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، لمناقشة مستقبل البناء الذكي، التحول الرقمي، المواد المستدامة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة الإنشاء الحديثة.
وتتناول الجلسات محاور عدة، من أبرزها:
مستقبل الصناعات الوطنية لمواد البناء.
الابتكارات في المنازل الذكية.
المشاريع العملاقة.
تحديات الجودة في صناعة مواد البناء.
ويُعد "معرض البناء السعودي" من أقدم وأهم المعارض المتخصصة في المملكة والمنطقة، حيث يمثل منصة دولية تجمع رواد الصناعة والمستثمرين والموردين لعرض أحدث الحلول في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية المستدامة، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويمتد تاريخ المعرض لأكثر من أربعة عقود، ساهم خلالها في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة البناء والتشييد، ومصدر لتبادل الخبرات والابتكارات في المنطقة.