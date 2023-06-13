السعودية تسلط الضوء على جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في اجتماع مجموعة الـ 20 بالهند

وتسعى مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين منذ تأسيسها منذ 2010م على سد فجوة التنمية جزئيًا عن طريق الحد من الفقر، وتعد تلك الرؤية التي تدعمها المملكة بالكامل؛ جزءًا من الهدف العام للمجموعة المتمثل في رعاية نمو اقتصادي قوي ومرن وشامل للجميع عبر أنحاء العالم. حيث تلتزم مجموعة العمل بأجندة تنموية تركز على عدة مبادئ عامة. وتشمل تلك المجالات: النمو الاقتصادي، وشراكات التنمية العالمية، والتركيز على النتائج. والتي تشكّل كلها جزءًا من رؤية السعودية 2030.