توقيع خارطة بدء أعمال اتفاقية التعاون لتعزيز منطقة جدة التاريخية بمنظومة رقمية شاملة

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات "عِلم" في ابتكار الحلول الرقمية المخصصة من أجل إنشاء منصّة إلكترونية لتقديم الخدمات التشغيلية، وتوفر المنصةُ التي ستعمل "عِلم" على تصميمها إمكانيةَ مراقبة أعمال الحفر والبنية التحتية التي ينفذها ويشرف عليها برنامج جدة التاريخية في المنطقة، ورفع التقارير حول التقدم فيها؛ حيث تتضمن إنشاء "بوابة التراخيص" التي ستجري من خلالها معالجة جميع طلبات التراخيص البلدية وفق آلية مؤتمتة وفعّالة من شأنها اختصار وزيادة الكفاءة في معالجة الطلبات، بفضل إنشاء نظام متكامل لاستقبال الطلبات وإدارتها مرتبط بجميع الأنظمة.