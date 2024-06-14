للوقاية من ضربات الشمس.. "الصحة" تؤكّد على الحجاج استخدام المظلّات مع ارتفاع الحرارة

ونصحت الوزارةُ ضيوفَ الرحمن بالالتزام بالإجراءات الأخرى للوقاية من ضربات الشمس، مثل الابتعاد عن الخروج والتعرُّض لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن الحجاج في مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس؛ تزيد فرصة إصابتهم بالإجهاد الحراري بسبب الحركة والحر.