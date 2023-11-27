إتقان العقارية تطرح "أرض طريق الملك فهد" للبيع

تطرح إتقان العقارية "أرض طريق الملك فهد " في مدينة الرياض للبيع ، والعقار عبارة عن أرض فضاء في حي صياح برقـم صك (310110042700) و (210111055067) بمساحة (8,022.03) م، وتتصف الأرض بأنها مستوية تجعــل منــه عقــارًا جــاذبًا ومســتهدفًا مــن قبــل المطوريــن والمســتثمرين تتوفر بالقرب من العقار جميع الخدمات، والأرض بعـد المخـرج مـن الطريق الرئيسـي كمـا تتميز بسـهولة الوصول إلـيها .
ويتوجـه الكثيـر مـن المطوريـن والمسـتثمرين إلــى المنطقــة المحيطــة والقريبــة مــن أرض طريــق الملــك فهــد لمــا للمنطقــة مــن شــهرة وســمعة تجاريــة للمجمعــات الخدميـة النوعيـة والمختصـة بخدمة نشـاط تجـاري معيـن ممـا يسـاهم فـي اسـتقطاب الـرواد لتوفـر العديـد مـن الخيـارات فـي هـذا النــشاط، والعقار المعروض للبيع المباشر يقع على طريق الملك فهد، ويبعد 2.5 كم عن طريـق الدائـري الجنوبي، وعن القصر مول 1.5 كم، و1 كم عن منتـزه سلام، و500 متر عن أسواق بن دايل، و1 كم شارع السويدي العام، و2 كم عن مركز التعمير.
وبجوار أحياء سكنية ذات كثافة سكنية مثل: عتيقة والسويدي والشميسي ومنفوحة الجديدة وسلطانة.
وتعد أرض طريق الملك فهد ميزة عقارية وبيئة مثالية لاستثمار مثالي طويل الأجل حيث يُشــكل الاستثمار العقاري رافــدًا رئيــسًا مــن روافــد الاقتصاد فـي السـعودية، ويعــد أحــد أهــم القطاعــات الجاذبــة، كمــا يمتــاز الاستثمار فــي العقــار فـي المملكـة بالبيئـة الخصبـة وقدرتـه علـى تحقيــق هامــش ربــح واســع مــع الحركــة العمرانيـة النشـطة التـي تشـهدها العاصمة الريـاض لمـا تمتـاز بـه مـن مميـزات اقتصاديـة كونهـا مركـز ثقـل اقتصـادي وتحتضـن أهم مؤسســات الدولــة وهيئاتهــا العامــة وأكبــر مدينــة مــن حيــث الكثافــة الســكانية لذلــك تبــقى مــحط أنــظار المــستثمرين العقاريــين، وقد دعت إتقان العقارية عموم الراغبين التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة من خلال أرقام التواصل (920001019) و(0500106030) و(0539647777)والمنصات الإعلامية للشركة (https://etqaan.sa/) .