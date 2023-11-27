إتقان العقارية تطرح "أرض طريق الملك فهد" للبيع

ويتوجـه الكثيـر مـن المطوريـن والمسـتثمرين إلــى المنطقــة المحيطــة والقريبــة مــن أرض طريــق الملــك فهــد لمــا للمنطقــة مــن شــهرة وســمعة تجاريــة للمجمعــات الخدميـة النوعيـة والمختصـة بخدمة نشـاط تجـاري معيـن ممـا يسـاهم فـي اسـتقطاب الـرواد لتوفـر العديـد مـن الخيـارات فـي هـذا النــشاط، والعقار المعروض للبيع المباشر يقع على طريق الملك فهد، ويبعد 2.5 كم عن طريـق الدائـري الجنوبي، وعن القصر مول 1.5 كم، و1 كم عن منتـزه سلام، و500 متر عن أسواق بن دايل، و1 كم شارع السويدي العام، و2 كم عن مركز التعمير.