دوريات الأمن في جازان تطيح بمواطن ومخالف بحوزتهما 26 كجم من القات المخدر

في تطور أمني جديد، تمكّنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن سعودي، بعد تورطهما في محاولة ترويج 26 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.