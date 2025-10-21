دوريات الأمن في جازان تطيح بمواطن ومخالف بحوزتهما 26 كجم من القات المخدر

في تطور أمني جديد، تمكّنت دوريات الأمن بمنطقة جازان من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن سعودي، بعد تورطهما في محاولة ترويج 26 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجاءت عملية الضبط بعد متابعة أمنية ورصد دقيق لتحركات المشتبه بهما، حيث تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال اللازم.
وأكّدت الجهات الأمنية استمرارها في ملاحقة مروّجي المخدرات ومخالفي الأنظمة، داعيةً إلى التعاون بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة من خلال الرقم 995 التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو عبر خدمة البلاغات الموحدة 911 في مناطق مكة والرياض والشرقية، و999 في بقية المناطق.
وشددت الجهات المختصة على أن جميع البلاغات تُعامل بسرّية تامة دون كشف هوية المبلّغ، مؤكدة أن مكافحة آفة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة.