مزولة الطائف الفلكية: "شهب التوأميات" تزين السماء ليلة 13-14 ديسمبر.. وذروتها فجرًا

أوضح الفلكي محمد بن رده الثقفي، خبير مزولة الطائف الفلكية وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن هواة الرصد سيتمكنون -بمشيئة الله- من مشاهدة زخة شهب التوأميات في سماء الشمال الشرقي، حيث تبدأ الذروة مساء اليوم الجمعة وصباح غدٍ السبت 13 ديسمبر 2025 ما بين الساعة 1–3 فجرًا، فيما تكون الذروة الفعلية مساء السبت وصباح الأحد 14 ديسمبر 2025 في التوقيت نفسه.
وبيّن الثقفي في تصريح لـ"سبق" أن رصد الشهب يتطلب التواجد في مواقع مظلمة بعيدًا عن أضواء المدن للحصول على مشاهدة أوضح.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تتزامن مع رحيل فصل الخريف واقتراب دخول فصل الشتاء فلكيًا، حيث تتجه الشمس هذه الأيام نحو مدار الجدي فيما يُعرف بـ"مرزم الشمس"، استعدادًا لتعامدها على مدار الجدي يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو أول أيام الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
واختتم الثقفي حديثه مؤكدًا أن زخة شهب التوأميات تُعد من أروع الزخات الشهابية السنوية، وتنتج عن تقاطع الأرض مع المسار الغباري للكويكب فايثون 3200، ما يؤدي إلى احتراق حبيبات الغبار في الغلاف الجوي مُشكّلة خطوطًا ضوئية وكرات نارية بألوان مختلفة، لافتًا إلى أن أفضل أوقات الرصد تكون بعد منتصف الليل، وقبل شروق القمر المتضائل، وفي مكان مظلم مناسب للرصد.