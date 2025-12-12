مزولة الطائف الفلكية: "شهب التوأميات" تزين السماء ليلة 13-14 ديسمبر.. وذروتها فجرًا

واختتم الثقفي حديثه مؤكدًا أن زخة شهب التوأميات تُعد من أروع الزخات الشهابية السنوية، وتنتج عن تقاطع الأرض مع المسار الغباري للكويكب فايثون 3200، ما يؤدي إلى احتراق حبيبات الغبار في الغلاف الجوي مُشكّلة خطوطًا ضوئية وكرات نارية بألوان مختلفة، لافتًا إلى أن أفضل أوقات الرصد تكون بعد منتصف الليل، وقبل شروق القمر المتضائل، وفي مكان مظلم مناسب للرصد.