توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ونادي سباقات الخيل السعودي

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لجهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا في ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية للفروسية والثقافة والسياحة، مع ضمان إيجاد فرص نوعية لأبناء وبنات الوطن في العُلا، بما يتوافق مع مستهدفات جودة الحياة، وتطوير القطاع الرياضي