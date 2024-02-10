بالصور.. المتطوعون والمتطوعات بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية

أطلقت اليوم أمانة الطائف، بمتابعة المحافظة وبالتعاون مع فرع وزارة الرياضة، المبادرة العالمية "كات ووك (catwalk)"، بمتنزه الردف.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض من أي مكروه أو إصابات أو اعتداءات، وعلى رأسها النمر العربي. وتضم قائمة القطط البرية المهددة بالانقراض أنواعًا مختلفة، منها (الفهد، الفهد الثلجي، البوما، الشيتا، الجاكوار، النمر، الأسد والنمر العربي).
وأوضحت الأمانة لـ"سبق" مشاركة منسوبيها والمتطوعين والمتطوعات في تفعيل المبادرة بالمشي لمسافة 7 كيلومترات بمتنزه الردف، كما شاركت القطاعات الحكومية والفِرق التطوعية والقطاع الخاص بأركان تعريفية عن المبادرة والعمل التطوعي، ولوحات تعرض أنواع القطط المهددة بالانقراض.
وأبانت الأمانة أن تفعيل الأيام والمبادرات العالمية يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية بالأمانة، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة العامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، والتوعية بالمكتسبات والبيئة والحياة الفطرية، بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.