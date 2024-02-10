بالصور.. المتطوعون والمتطوعات بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض من أي مكروه أو إصابات أو اعتداءات، وعلى رأسها النمر العربي. وتضم قائمة القطط البرية المهددة بالانقراض أنواعًا مختلفة، منها (الفهد، الفهد الثلجي، البوما، الشيتا، الجاكوار، النمر، الأسد والنمر العربي).