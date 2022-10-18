فيديو.. ضبط عددٍ من المتسوّلين بمنطقة نجران بينهم مواطن

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وفي نجران، تمّ رصد مقيم من الجنسية البنجلاديشية التابعة لإحدى شركات النظافة بالتسوّل بشكلٍ غير مباشرٍ من قائدي المركبات على الطرقات العامة.
وفي استغلالٍ لعاطفة المارة وقائدي المركبات تمّ رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية بعد قيامه بالتسوّل بشكل مباشر، كما تمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكل مباشر من قائدي المركبات.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.