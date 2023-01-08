"آركو" توقع مذكرة تفاهم مع "الأرصاد" لتعزيز شراكتهما بالتنبّؤ بالكوارث في العالم العربي

وأشار "التويجري" إلى أن المنظمة هي منظمة إقليمية دولية إنسانية تهتم بمواجهة الكوارث، وتعمل على تقديم العون الإنساني والرعاية للمتضررين وتخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفًا وتضرُّرًا، وسبق أن أنشأت مركزًا عربيًّا متخصصًا للاستعداد لمواجهة الكوارث؛ وذلك من خلال رصد مؤشرات احتمالية حدوثها، ومتابعة تطوراتها وتحليل بياناتها، وتحديد التدابير التي من الممكن أن تتم بشأنها، ورفع النداءات الإنسانية لطلب المساعدات للمنطقة المتضررة في حالة الحاجة لها؛ وذلك اعتمادًا على برامج الرصد التي تستقي معلوماتها من الأقمار الصناعية المتخصصة على مستوى العالم لرصد حدوث الكارثة.