حلم الـ7 سنوات يتحقق.. سائق العربة البنغلاديشي "عبدالسلام" ضمن "ضيوف الملك للعمرة"

حالَفَ الحظ المواطنَ البنجلاديشي عبدالسلام، ليكون ضمن الدفعة الرابعة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة الواصلين إلى المدينة المنورة، التي تضم 250 معتمرًا من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 16 دولة.
و"عبدالسلام" هو سائق عربة ومؤذن في بنجلاديش ظل يتردد على سفارة المملكة في دولته حتى حَظِيَ بشرف أداء العمرة.
وعبّر "عبدالسلام"، في حديثه لقناة "الإخبارية"، عن شكره للمملكة وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذه الفرصة الثمينة التي حققت حلم سبع سنوات ظل خلالها يأمل في القدوم للمملكة لأداء العمرة.
وفي وقت سابق اليوم زار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الدفعة الرابعة، مقبرة الشهداء وجبل الرماة؛ وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.
واستهلّ ضيوف البرنامج الزيارات بزيارة مقبرة الشهداء والوقوف على جبل الرماة، واستمعوا إلى ما يُسَن فعله عند زيارتهم المقبرة، والبعد عن البدع والممارسات الخاطئة، مستمعين إلى بعض القصص والمعلومات التاريخية الإسلامية لجبل الرماة، ودوره في معركة أحد.
وعبّر عدد من الضيوف عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، على ما وجدوه من خدمات؛ مما سهّل عليهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها؛ مما يجسد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين.