غدًا.. انطلاق "كأس الأولمبية السعودية للهجن 4" على ميدان تبوك للهجن

وأنهى الاتحاد السعودي للهجن جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في ميدان تبوك، في إطار سعي الاتحاد -برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد- إلى إقامة سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة، والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية "السعودية 2030" إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والملاك، وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.