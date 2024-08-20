رحلة الـ10 سنوات تبدأ نحو 2034 .. كيف تستفيد المملكة من استضافة كأس العالم؟

من خلال تدشين وتحديث 15 ملعبًا على الطراز العالمي، موزعين على 5 مدن وهي: الرياض، الخبر، جدة، نيوم، أبها، إضافة إلى 10 مواقع أخرى تستعدّ المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، والذي سيكون حدثًا استثنائيًّا سيفد إليه المشاركون ومشجعو اللعبة إلى المملكة من خلال 16 مطارًا دوليًّا، تعمل الرياض على إنشاء بعضهم وتحديث الآخرين، والـ15 ملعبًا المقترحة في 5 مدن مضيفة تتنوع بين مزيج من 4 ملاعب قائمة، و3 قيد الإنشاء، و8 ملاعب جديدة مخطط لها.