السديس يدشّن حساب "الإنستقرام" و"السناب" لرئاسة الشؤون الدينية

دشّن رئيسُ الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ حسابَ الرئاسة الرسمي في "السناب شات" و"الإنستقرام"؛ تحقيقًا لتطلُّعات القيادة الرشيدة، حفظها الله، في تعظيم رسالة الحرمين الدينية في العالم، ولتأسيس صناعة إعلام رقمي مؤثِّر وفعَّال ينقل الصورة المعتدلة والمشرفة للحرمين الشريفين للعالم.
وأكّد رئيسُ الشؤون الدينية أن الرئاسة تواكب التقانة الإعلامية تعزيزًا لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية إعلاميًّا عالميًّا، باحترافية إعلامية ومهنية عالية، وإيصال الخدمات الدينية والعلمية لقاصديهما عبر الإعلام الجديد، ونشرًا لأصالة رسالة الإسلام المعتدلة، وسماحته واعتداله، وإنسانية مبادئه وقيمه من الحرمين الشريفين، ولما للإعلام الرقمي الجديد وبرامج التواصل الاجتماعي من دور فعَّال ملموس.
وحثّ الفريق الإعلامي برئاسة الشؤون الدينية على ضرورة بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات الإعلامية؛ لإبراز منجزات رسالة الحرمين الوسطية للإعلام العالمي وإبراز الصورة المشرقة والمشرفة لاهتمام ولاة الأمر، حفظهم الله، بالحرمين الشريفين وقاصديهما دينيًّا، وتعزيز رسالة الشؤون الدينية، وإبراز الدور التوجيهي والإرشادي والدعوي، والخدمات الدينية المعدَّة في الحرمين والمقدمة لقاصديهما.
وقال: إن للإعلام الرقمي الجديد دورًا بارزًا في نشر رسالة الحرمين الشريفين للعالمين وإثراء تجربة القاصدين دينيًّا وقصص نجاحاتها ونشرها.
وأضاف: أن "رئاسة الشؤون الدينية ستوفّر كل الإمكانات الإعلامية الرقمية المتطورة؛ لمواكبة تطور الوسائل الإعلامية الرقمية، ونشر رسالة الحرمين للعالمين بإتقان وتجويد مهني، وفقًا للرؤية المباركة 2030"، سائلًا الله تعالى أن يحقّقا المأمول، ويعمّ نفعهما المسلمين في أرجاء المعمورة، وأن يكتب أجر خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله، جزاء ما يقدمان للحرمين الشريفين من البذل والعطاء والعناية والرعاية.