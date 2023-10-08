السديس يدشّن حساب "الإنستقرام" و"السناب" لرئاسة الشؤون الدينية

وأضاف: أن "رئاسة الشؤون الدينية ستوفّر كل الإمكانات الإعلامية الرقمية المتطورة؛ لمواكبة تطور الوسائل الإعلامية الرقمية، ونشر رسالة الحرمين للعالمين بإتقان وتجويد مهني، وفقًا للرؤية المباركة 2030"، سائلًا الله تعالى أن يحقّقا المأمول، ويعمّ نفعهما المسلمين في أرجاء المعمورة، وأن يكتب أجر خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله، جزاء ما يقدمان للحرمين الشريفين من البذل والعطاء والعناية والرعاية.