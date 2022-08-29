"أسواق التميمي" تفتتح فرعها السادس في الخبر.. والـ "93" على مستوى المملكة

دشنت أسواق التميمي صباح أمس الأحد فرعها الـ 93 على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك في حي الحزام الذهبي الواقع على طريق الملك فهد بمدينة الخبر، بحضور السيد فهد التميمي، ونائب رئيس مجموعة التميمي السيد فواز التميمي، والرئيس التنفيذي لأسواق التميمي السيد عبدالعزيز التميمي، ورئيس إدارة التسويق في مجموعة التميمي السيد يزيد التميمي.
وشهد حفل الافتتاح جمعًا حاشدًا من قاطني ورواد المنطقة احتفاءً بكونه الفرع السادس لـ "أسواق التميمي" في الخبر، بالإضافة لتطبيق عدد من العروض الحصرية.
ويمتد فرع "أسواق التميمي" الجديد على مساحة تبلغ 2676 متر مربع، ويتميز بموقعه الاستراتيجي والحيوي الذي يضم عددًا من المقاهي والمتاجر المتنوعة، مما يتيح للعملاء خوض تجربة تسوق متكاملة تتضمن الاستفادة الدائمة من عروض ومنتجات المتجر.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لـ "أسواق التميمي"، السيد عبدالعزيز التميمي عن اعتزازه بافتتاح الفرع الـ 93 في قلب مدينة الخبر التي شهدت نجاحات استثنائية لأسواق التميمي. وأضاف:" نحرص دائمًا على افتتاح متاجر مُصممة وفق أحدث المعايير العالمية، والمصنفة إلى أقسام عريضة ومتعددة لتقديم تجربة تسوق أكثر متعة وفاعلية، عاكسةً طموحاتنا العالية لإثراء قطاع التجزئة داخل السوق السعودي من خلال تقديم أجود المنتجات بأفضل الأسعار".
وتماشيًا مع الأسلوب المتعارف عليه في "أسواق التميمي"، يضم هذا الفرع توليفة من البضائع المحلية والمستوردة، إذ يقدم المتجر مجموعة متنوعة من أجود أنواع الفاكهة والخضار المنتقاة بعناية، وقسمًا لشراء الأطعمة البحرية الطازجة والمجمدة، واللحوم الطازجة والمبردة، ومختلف أنواع الأجبان التي تباع بالوزن، ومخبزًا بإشراف طاهٍ مختص في إعداد الخبز والمعجنات والكعك الطازج. كما يمكن للعملاء التمتع بتشكيلة من منتجات البقالة، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والأطعمة المجمدة، والخضروات المجمدة، علاوة على منتجات القرطاسية، كما يقدم المتجر منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature select، و Costco USA’s signature، ومنتجات Sainsbury’s UK.
وبالتزامن مع افتتاح الفرع الـ 93، أعادت "أسواق التميمي" افتتاح متجرها الواقع في شارع الأمير تركي بحي مدينة الخبر الشمالية على أنغام آلة العود الموسيقية، وتحديدًا في منطقة كورنيش الخبر الذي يعد بصمة "أسواق التميمي" الأولى في قطاع التجزئة داخل السوق السعودي منذ عام 1979م، حيث يتميز بطابع عصري وديكورات جديدة تم تصميمها للارتقاء بتجربة العملاء إلى أعلى المستويات.
وبدوره، جدد المدير العام لأسواق التميمي السيد بوبي راجندران دعوته الدائمة للعملاء للاستفادة من برنامج المكافآت الإلكتروني الخاص بأسواق التميمي، حيث يوفر برنامج "ثماري" للعملاء ميزة احتساب فورية لنقاط التسوق واستبدالها بمبالغ مالية يمكن التبضع من خلالها، مؤكداً حرص الشركة الدائم على تقديم أفضل خدمة للعملاء بأسعار مخفضة دون مساومة على الجودة.