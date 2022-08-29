"أسواق التميمي" تفتتح فرعها السادس في الخبر.. والـ "93" على مستوى المملكة

وتماشيًا مع الأسلوب المتعارف عليه في "أسواق التميمي"، يضم هذا الفرع توليفة من البضائع المحلية والمستوردة، إذ يقدم المتجر مجموعة متنوعة من أجود أنواع الفاكهة والخضار المنتقاة بعناية، وقسمًا لشراء الأطعمة البحرية الطازجة والمجمدة، واللحوم الطازجة والمبردة، ومختلف أنواع الأجبان التي تباع بالوزن، ومخبزًا بإشراف طاهٍ مختص في إعداد الخبز والمعجنات والكعك الطازج. كما يمكن للعملاء التمتع بتشكيلة من منتجات البقالة، ومنتجات الألبان، والمشروبات، والأطعمة المجمدة، والخضروات المجمدة، علاوة على منتجات القرطاسية، كما يقدم المتجر منتجات متنوعة لعلامات تجارية حصرية مثل Safeway USA’s Signature select، و Costco USA’s signature، ومنتجات Sainsbury’s UK.