"الشثري" يُكرم "العثيم" لجهوده الخيرية والإنسانية والطبية

كرم المستشار بالديوان الملكي الشيخ د. سعد بن ناصر الشثري، مساء أمس، رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم، في حفل كبير حضره كبار الشخصيات ورجال الأعمال.
وأثنى الشيخ "الشثري" على الجهود المباركة لرجل الأعمال "العثيم" في خدمة المجتمع، وأعماله الخيرية والإنسانية والطبية.
وقال "الشثري" في كلمته خلال حفل تكريم "العثيم"، بحضور وجهاء المجتمع: يسعدني تكريم أخي عبدالله العثيم؛ تعبيرًا عن المحبة والثناء لدعمه العمل الخيري وخدمة الناس.
وأشار إلى أن المتابع لدعم "العثيم" يرى حجم المشروعات الصحية والتعليمية ودعم العمل الخيري بمبالغ كبيرة وبشكل مستمر، مضيفًا أن هذا يدعونا للاحتفاء به وشكره، وجعله المثل والقدوة لجميع رجال الأعمال وكل محبّ لهذا الوطن.
ونوه "الشثري" إلى أن الشيخ "العثيم" رجل كريم باذل للخير وبسخاء، كتب الله أجره ووفقه لكل خير.
يذكر أن رجل الأعمال عبدالله العثيم له مساهمات وطنية في أعمال الخير التي تعود بالنفع على أبناء المجتمع.