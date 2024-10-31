على مستوى المملكة.. "طلاب كلية الهندسة بشقراء" يحققون المركز الأول بمسابقة "تحدي الروبوتات"

ويضم فريق كلية الهندسة الفائز كلاً من الطلاب: محمد بن إسماعيل البرصان، ومنصور بن عبدالعزيز العمري، وزايد بن مطلق العتيبي، ويزيد بن بسام عولقي، الذين قدّموا مشروعًا هندسيًا عبارة عن تصميم وتصنيع نظام آلي ذكي يساعد في تنظيم وتوزيع صرف الأدوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.