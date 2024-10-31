على مستوى المملكة.. "طلاب كلية الهندسة بشقراء" يحققون المركز الأول بمسابقة "تحدي الروبوتات"

حقق طلاب كلية الهندسة بجامعة شقراء المركز الأول على مستوى الجامعات السعودية المشاركة، في مسابقة تحدي الروبوتات بنسختها الثامنة، والتي أقيمت في جامعة عفت تحت رعاية المنظمة العالمية للهندسة والتقنية (IET)، والتي تهدف إلى تمكين وتنمية قدرات طلاب الجامعات السعودية في تقديم حلول أنظمة مبتكرة لخدمة المجتمع.
ويضم فريق كلية الهندسة الفائز كلاً من الطلاب: محمد بن إسماعيل البرصان، ومنصور بن عبدالعزيز العمري، وزايد بن مطلق العتيبي، ويزيد بن بسام عولقي، الذين قدّموا مشروعًا هندسيًا عبارة عن تصميم وتصنيع نظام آلي ذكي يساعد في تنظيم وتوزيع صرف الأدوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته، كرّم رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، الطلاب الفائزين في المسابقة، وسلّمهم دروعًا تذكارية بهذه المناسبة، واستمع منهم لشرح مفصل حول مشاركتهم في المسابقة، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها.
وهنّأ "السيف" الطلاب الفائزين، منوهًا بهذا الإنجاز الذي يضاف للإنجازات التي تحققها الجامعة في المحافل العلمية على مستوى الجامعات السعودية والدولية، متمنيًا لهم ولكل طلبة الجامعة دوام التوفيق والتميز.
وتحظى المسابقة باهتمام كبير من قبل المختصين بالهندسة والتقنية ممثلة بالمنظمة العالمية للهندسة والتقنية (IET)، كما يوفر الحدث فرصة للطلاب للالتقاء بالخبراء والمهتمين ونظرائهم من الجامعات الأخرى، والتعرف على أفضل الممارسات في تصميم وبناء حلول أنظمة ذكية، والعمل على تطوير مهاراتهم الهندسية والتقنية وتأهيلهم لخلق حلول مبتكرة.