بوابة الدرعية تستعرض تجربتها في الاستدامة السياحية بمنتدى TOURISE 2025

ويُذكر أن منتدى TOURISE 2025 يشهد مشاركة واسعة إقليميًا وعالميًا، ويستقطب أكثر من 120 متحدثًا دوليًا من نخبة القادة وصناع القرار والمبتكرين والرواد في قطاع السياحة العالمي، بهدف رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية خلال العقود الخمسة المقبلة.