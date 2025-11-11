بوابة الدرعية تستعرض تجربتها في الاستدامة السياحية بمنتدى TOURISE 2025

استعرضت هيئة تطوير بوابة الدرعية، خلال مشاركتها في منتدى TOURISE 2025 العالمي المقام في الرياض، دورها في تعزيز الاستدامة السياحية، مسلطةً الضوء على ريادتها في مجالات الاستدامة والحفاظ على الإرث والثقافة، والترويج للدرعية كوجهة سياحية عالمية تجمع بين التراث الأصيل والرؤية المعاصرة.
وتتضمن المشاركة جناحًا تفاعليًا يحمل شعار "على ضفاف الوادي"، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للدرعية التاريخية لتعريف الوفود المشاركة بمكانتها وجهةً تستقطب آلاف الزوار، تزامنًا مع انطلاق فعاليات موسم الدرعية 2025 - 2026.
ويضم الجناح ثلاث مناطق رئيسة تجسد جوهر الدرعية، تشمل:
منطقة القيادة والإرث: وتعرّف بحي الطريف التاريخي المسجَّل في قائمة التراث العالمي لدى "اليونسكو"، باعتباره مهد الدولة السعودية ورمز انطلاقتها.
منطقة التبادل المعرفي والثقافي: تتمثل في حيّ البجيري التاريخي، بوصفه ملتقى للعلم والتطور يربط الماضي بالحاضر.
منطقة التقاليد الزراعية والتراث الطبيعي: مستوحاة من وادي صِفار، الذي تتجلى فيه تضاريس الدرعية وجمالها الطبيعي، ويمتد عبر المناطق الثلاث، حيث يشكل ممر "وادي حنيفة" الشريان الذي يجمع الحياة والازدهار عبر تاريخ الدرعية، والرابط البصري والوجداني بين مكونات الجناح.
ويُذكر أن منتدى TOURISE 2025 يشهد مشاركة واسعة إقليميًا وعالميًا، ويستقطب أكثر من 120 متحدثًا دوليًا من نخبة القادة وصناع القرار والمبتكرين والرواد في قطاع السياحة العالمي، بهدف رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية خلال العقود الخمسة المقبلة.