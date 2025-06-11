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"الجوازات" تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر مطار المدينة المنورة
أكدت جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية
أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، بكل يسر وسهولة.
وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرةً إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.