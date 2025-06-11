"الجوازات" تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر مطار المدينة المنورة

أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، بكل يسر وسهولة.