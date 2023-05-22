شرطة الليث تُطيح بـ3 مواطنين لترويجهم الإمفيتامين وتضبط سلاحيْن بحوزتهم

قبضت شرطة محافظة الليث على ثلاثة مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، وضبطت بحوزتهم سلاحين ناريين وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغًا ماليًّا.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.