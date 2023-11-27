انخفاض ملموس بالحرارة.. "الأرصاد" تبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الاثنين ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل).
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، ومناطق: (الشرقية، والرياض، والقصيم).
وتابع المركز أن أعلى درجة حرارة بمكة المكرمة وينبع والخرج 34 مئوية، وأقل درجة حرارة 8 مئوية في السودة وطريف، وأعلى نسبة رطوبة 100% بحفر الباطن والصمان.