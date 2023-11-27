انخفاض ملموس بالحرارة.. "الأرصاد" تبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة)، ومناطق: (الشرقية، والرياض، والقصيم).