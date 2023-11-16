"موطن العقارية" تسرع وتيرة أعمال التطوير والإنشاءات بمشروع المصانع الجاهزة بالرياض

تُواصل شركة "موطن العقارية"، تطوير أحدث مشاريعها للمصانع الجاهزة، ضمن مدينة البوابة الصناعية بالعاصمة الرياض الذي تُطَوره بالشراكة مع شركة حمد بن سعيدان العقارية.
وتستهدف الشركة تطوير 56 مصنعًا بأعلى المعايير المطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والهيئة العامة للغذاء والدواء، على مساحة تتجاوز 53 ألف متر مربع.
وتشهد الإنشاءات تقدمًا ملحوظًا، وتتسارع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع والذي من المتوقع اكتمال تطويره بنهاية الربع الثاني من العام 2024م؛ حيث تم إنجاز أعمال حفر وصب القواعد الخرسانية وجميع أعمال التسوية والردم، كما تم البدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات الخاصة بالمصانع كالخزانات الأرضية لمياه الشرب والصرف والحريق، وكذلك أعمال تركيب الهيكل المعدني، بالإضافة إلى البدء في أعمال التشطيبات الداخلية كأعمال القواطع الداخلية والخارجية وتجهيز صب أرضيات المصانع.
ويتضمن المشروع إنشاء 56 مصنعًا جاهزًا تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمساحات بناء تتراوح بين 400 إلى 500 متر مربع تم تخصيصها للصناعات الخفيفة ومشاريع رواد الأعمال المدعومة من وزارة الصناعة وصندوق التنمية الصناعية.
ويحتوي كل مصنع على صالة للإنتاج مع ميزانين للمكاتب ومواقف للسيارات وأماكن للتخزين مع جميع الخدمات اللازمة من كهرباء ومياه، وأنظمة السلامة والحريق وغيرها.
ويقع المشروع في مدينة البوابة الصناعية؛ حيث تحظى المصانع الجاهزة بتوفر بنية تحتية شاملة مع محطة كهرباء بقدرة (120م ف أ) وخدمات المياه ونظام معالجة مياه الصرف والطرق الداخلية والمواقف؛ مما يجعلها ملائمة لمختلف الاستثمارات ويعزز الجدوى الاقتصادية منها، لتصبح وجهة مثالية للصناعات المحلية الناشئة في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية.
وتعتبر شركة "موطن العقارية" رائدة في تطوير مشاريع العقارات الصناعية التي تسهم في دعم القطاع الصناعي واللوجستي؛ حيث خاضت تجارب ناجحة تَمثلت في تطوير مشروع مدينة البوبة الصناعية بمدينة الرياض، والتي تصنف كأكبر مدينة صناعية في المنطقة يطورها القطاع الخاص في الشرق الأوسط على مساحة 6.5 ملايين متر مربع، وباستثمارات بلغت 1.3 مليار ريال، بالإضافة إلى نجاحها في إنشاء 72 مصنعًا جاهزًا في مدينة البوابة الصناعية بالرياض وفق أعلى المواصفات المطابقة لهيئة "مدن" وتأجيرها بالكامل في غضون فترة قصيرة جدًّا، إضافة إلى مشاريع إسكان القوى العاملة في الرياض ومشاريع للخدمات اللوجستية في مدينة جدة.
يُذكر أن "موطن العقارية" شركة سعودية -مساهمة مقفلة- مقرها الرياض، تعمل في مجال العقارات الصناعية والسكنية والتجارية والضيافة، وتستهدف توفير الحلول والمنتجات العقارية المتنوعة التي تنسجم مع برامج رؤية 2030 من خلال مشاريع نوعية تخدم القطاع الصناعي واللوجستي وإنشاء المصانع الجاهزة لاحتضان الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية النوعية التي تلبي احتياجات وتطلعات السوق العقارية السعودية؛ فضلًا عن تطوير الفنادق ذات الأسماء العالمية عبر عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية، وبما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة ويضمن مستقبلًا واعدًا لنمو أعمالها.