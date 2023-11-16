"موطن العقارية" تسرع وتيرة أعمال التطوير والإنشاءات بمشروع المصانع الجاهزة بالرياض

وتعتبر شركة "موطن العقارية" رائدة في تطوير مشاريع العقارات الصناعية التي تسهم في دعم القطاع الصناعي واللوجستي؛ حيث خاضت تجارب ناجحة تَمثلت في تطوير مشروع مدينة البوبة الصناعية بمدينة الرياض، والتي تصنف كأكبر مدينة صناعية في المنطقة يطورها القطاع الخاص في الشرق الأوسط على مساحة 6.5 ملايين متر مربع، وباستثمارات بلغت 1.3 مليار ريال، بالإضافة إلى نجاحها في إنشاء 72 مصنعًا جاهزًا في مدينة البوابة الصناعية بالرياض وفق أعلى المواصفات المطابقة لهيئة "مدن" وتأجيرها بالكامل في غضون فترة قصيرة جدًّا، إضافة إلى مشاريع إسكان القوى العاملة في الرياض ومشاريع للخدمات اللوجستية في مدينة جدة.