"الشورى" يطالب جامعة الإمام محمد بن سعود بدراسة العودة إلى نظام الفصلين

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.