رابطة العالم الإسلامي تُرحِّب بقرارات القمّة العربية الإسلامية غير العادية

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، أعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تأييد الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، لما جاء في البيان عن الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنَيلِ حقوقه، وفي مقدّمتها حقّه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القُدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض، والتأكيد على أنَّ سيادة دولة فلسطين الكاملة على القُدس الشرقية المحتلة، وأنّ القدس الشريف خطٌّ أحمر بالنسبة للأُمَّتَين العربية والإسلامية.