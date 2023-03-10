موعد مع اضطرابات جوية تجلب الأمطار الرعدية إلى مناطق واسعة من المملكة بداية الأسبوع المقبل

وفي التفاصيل، تُشير مُخرجات المُعالجة الحاسوبية تلك المُطورة في مركز طقس العرب، إلى توقعات باندفاع حوض علوي بارد نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط ومصر، ليضخ تبريداً قوياً في طبقات العليا نحو الجزيرة العربية، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة من الجنوب، وتدفق بخاء ماء بخصائص استوائية نحو المملكة، هذه الظروف الجوية يُتوقع أن تتسبّب في نشوء أحوال جوية غير مستقرة، وهطول أمطار رعدية في عديدٍ من المناطق الغربية بدءاً من يوم السبت، ويتسع نطاق الأمطار يومَي الأحد والإثنين، بمشيئة الله.