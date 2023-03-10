موعد مع اضطرابات جوية تجلب الأمطار الرعدية إلى مناطق واسعة من المملكة بداية الأسبوع المقبل

أفاد المُختصون في قسم العمليات الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي للتنبؤات الجوية، بأن أجزاءً واسعة من المشرق العربي، بما فيها السعودية، على موعدٍ مع حالة جوية ماطرة مطلع الأسبوع المقبل؛ تشمل أجزاءً واسعة منها، وتترافق بهطول أمطارٍ رعدية وانخفاضٍ في درجات الحرارة ونشاطٍ للرياح السطحية.
وفي التفاصيل، تُشير مُخرجات المُعالجة الحاسوبية تلك المُطورة في مركز طقس العرب، إلى توقعات باندفاع حوض علوي بارد نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المُتوسط ومصر، ليضخ تبريداً قوياً في طبقات العليا نحو الجزيرة العربية، بالتزامن مع هبوب تيارات هوائية دافئة من الجنوب، وتدفق بخاء ماء بخصائص استوائية نحو المملكة، هذه الظروف الجوية يُتوقع أن تتسبّب في نشوء أحوال جوية غير مستقرة، وهطول أمطار رعدية في عديدٍ من المناطق الغربية بدءاً من يوم السبت، ويتسع نطاق الأمطار يومَي الأحد والإثنين، بمشيئة الله.
وبحسب آخر المؤشرات الواردة لدى فريق التنبؤات الجوية في "طقس العرب"، يُتوقع أن تتكاثر كمياتٌ من السحب الرُكامية ساعات ما بعد ظهر يوم السبت 11-3-2023 على المناطق الجنوبية الغربية للمملكة مُتمثلة بِنجران ومُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطارٍ مُتوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى جريان الأودية و الشِعاب في بعض المناطق.
ويُتوقع مع ساعات المساء والليل أن تمتد السحب الماطرة تدريجياً إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، وبخاصة الأجزاء الجنوبية منها، وجنوب وغرب منطقة الرياض إدارياً.
ومع ساعات ما بعد مُنتصف الليل (ليلة السبت/الأحد) وفجر الأحد، يُتوقع أن تتعمّق الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا، بحيث تمتد السحب الرُكامية الماطرة تدريجياً للشرق، وتشمل أجزاءً مُتفرقة من منطقة الرياض إدارياً والقصيم وحائل، تزامناً مع استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المُرتفعات الغربية من المملكة، بإذن الله، كما لا يُستبعد أن تطول بعض السحب الرعدية أجزاءً مُتفرقة من سواحل المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.
وبحسب المحاكاة الحاسوبية المُستقبلية لحركة المنخفض الجوي، فإنه يُتوقع أن يتعمّق تدريجياً المُنخفض الجوي في طبقات الجو العليا لأجواء المملكة السعودية يوم الأحد 12-3-2023 بالتزامن مع تدفق كميات من بخاء الماء ذات الخصائص الاستوائية، بحيث تبدأ الأمطار -بمشيئة الله- بالانتظام والاشتداد والاتساع وتُرفق مع مزيدٍ من تساقطٍ لزخاتٍ البَرَد، والعواصف الرعدية الشديدة أحياناً، وتتركز الأمطار نهار الأحد -بمشيئة الله- على أجزاءٍ واسعة من جنوب غرب ووسط المملكة، بما فيها المُرتفعات والأجزاء الشرقية من مناطق: عسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، إضافة إلى أجزاء عِدّة من منطقة الرياض إدارياً (وبخاصة الأجزاء الشمالية من المنطقة)، والقصيم وحائل، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث الرعد أحياناً.
كما لا يُستبعد أن تمتد بعض السحب الرعدية في الفترة ذاتها إلى بعض المناطق الشمالية الشرقية والشمالية.
ومع ساعات المساء والليل (ليلة الأحد/الإثنين)، يُتوقع -بمشيئة الله- أن تشتد الاضطرابات الجوية، ويستمر تركز الأمطار على أجزاءٍ مُختلفة من الوسطى بما فيها منطقتا الرياض والقصيم وأجزاءٌ من حائل، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط زخاتٍ من البَرَد أحياناً مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.
كما من المُتوقع أن تشمل السحب الماطرة في الفترة ذاتها أجزاءً من جنوب المملكة بما فيها نجران وأجزاءً من الشرقية، وبخاصة الأجزاء الشمالية من المنطقة، إضافة إلى بعض المناطق المُتفرقة من الحدود الشمالية والجوف.