"الثقفي" يكشف ملامح قرار استقدام العاملات الإندونيسيات عبر الشركات

وتابع "الثقفي": سابقاً؛ كانت العمالة الإندونيسية تستقدم عن طريق الشركات بمسميات مختلفة، وكان هناك شح ونقص، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع رسوم العقود والرواتب، على عكس ما سيحصل الآن بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب الإندونيسي، فهناك ٤٣ شركة إندونيسية يقابلها ٤٣ شركة محلية قابلة للزيادة، وهذا سيحدث منافسة في خدمات الشركات وتوازناً بالأسعار وانخفاض سقفها".