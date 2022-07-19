"الموارد البشرية" تفتح باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية 1444هـ

وأوضحت الوزارة أن شروط القبول للالتحاق في مراكز الرعاية النهارية تتضمن أن يكون الشخص ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودي الجنسية، كما يمكن للشخص ذي الإعاقة من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة، خلو الشخص ذو الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية، أن تكون درجة الذكاء للشخص ذو الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل، أن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة، ألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكّل خطرًا عليه أو على الآخرين.