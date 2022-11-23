"الفضلي" يوقّع مذكرة للحماية البيئية في ختام أعمال اللجنة السعودية القيرغيزية

وفي ختام أعمال الاجتماع الوزاري، شهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم في مجال الحماية البيئية، بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة والإشراف الفني في جمهورية قيرغيزستان؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات البيئة والتنوع الأحيائي، وحمايتها والمحافظة عليها، بالإضافة إلى تنمية الغطاء النباتي والحد من التلوث ومكافحة التصحر، والالتزام باتخاذ التدابير الضرورية للحد من آثارها على البيئة والإنسان.