ملك ماليزيا يمنح وسام "القائد الشجاع" لرئيس هيئة الأركان العامة

كما قلّد ملك ماليزيا كلًا من قائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد الجهني، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس، وسام "القائد المخلص" من الدرجة الثانية، وقلّد الملحق العسكري في سفارة المملكة في ماليزيا وبروناي دار السلام العميد الركن عبدالله اليميني وسام "المحارب الشجاع" من الدرجة الثالثة.