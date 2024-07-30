"السودة" الأدنى.. "الأحساء والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 48 ْمئوية

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والمدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان كذلك على أجزاء من منطقة نجران.