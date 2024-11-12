عدّها خطوة مهمة في تنسيق المواقف.. "اليماحي" يرحب بمخرجات القمة العربية والإسلامية

ورحب في بيان له اليوم، بمخرجات القمة التي عقدت أمس بالرياض، وعدها خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربي والإسلامي، وحشد الجهود الدولية لوقف العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام، فضلًا عن عدوانه على الجمهورية اللبنانية، مشيدًا بمخرجات هذه القمة التي تضمنت التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسة التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية، والدعوة إلى حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضوًا كامل العضوية، ومشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هو المفتاح الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.