بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. الحاج "منذر": رحلة الحج كشفت عن محبة السعوديين للحجاج

وكشف "منذر" في حديثه عن حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والخدمات الميسرة، جعلته يعيش حالة من الامتنان والعرفان، طوال رحلة الحج، فكل ما تم تقديمه لهم كان الأفضل، حتى الحافلات المعنية بتنقلاتهم كانت موديل العام الحالي، ومع هذا سوف يحمل معه أعظم شيء لأهله وكل من يعرفهم في بلده الأم سوريا، وهي "المحبة التي وجدها هنا للشعب السوري في قلوب إخوانهم بالمملكة".