"القحطاني": مؤشرات إيجابية لانخفاض العواصف الغبارية على المملكة.. وتعاون إقليمي فعال

أكد المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية جمعان بن سعد القحطاني، أن المملكة تشهد انخفاضًا تدريجيًّا ملحوظًا في معدلات العواصف الغبارية خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى الجهود التي تبذلها المملكة في الاهتمام بقضايا البيئة من خلال برامج رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى التقليل من العواصف الغبارية والرملية والحدّ من تأثيراتها؛تعزيزًا للاستدامة البيئية وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال الحالية والقادمة، مشيرًا إلى أنّ المركز يعمل بشكل مستمرّ على التنسيق مع دول الإقليم للحدّ من آثارها.