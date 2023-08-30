شاهد.. لحظة انهيار سقف مستعار بجامعة جازان ونائب أمير المنطقة يوجه بالتحقيق

وقال المتحدث باسم جامعة جازان: "باشرت فرق الصيانة بالجامعة عصر اليوم الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد، والناتجة عن العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة جازان عصر اليوم".