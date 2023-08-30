محليات
شاهد.. لحظة انهيار سقف مستعار بجامعة جازان ونائب أمير المنطقة يوجه بالتحقيق
بسبب العاصفة المطرية التي شهدتها المنطقة
تسببت العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة جازان بسقوط سقف مستعار بمجمع كليات محلية بمنطقة جازان، فيما وجّه نائب أمير جازان بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة.
وقال المتحدث باسم جامعة جازان: "باشرت فرق الصيانة بالجامعة عصر اليوم الأضرار التي لحقت بالسقف المستعار لصالة انتظار الطالبات بالمجمع الأكاديمي بمحلية، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد، والناتجة عن العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة جازان عصر اليوم".
وبيّن أن نائب أمير منطقة جازان وجّه بتشكيل لجنة للرفع بتقرير عاجل عن الحادث.