رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس

شهدت مدينة لاس فيغاس الأميركية مساء أمس حضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أول مواجهة وجهاً لوجه "Face Off" بين النجمين المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز والأميركي تيرينس كروفورد، وذلك قبل يوم من انطلاق أسبوع النزال التاريخي المرتقب يوم السبت المقبل على لقب بطولة العالم الموحّدة للوزن فوق المتوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.