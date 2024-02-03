"إغاثي الملك سلمان" يوزع 2.155 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.155 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية الدامر بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 12.930 فردًا بواقع 2.155 أسرة؛ وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.