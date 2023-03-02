كاريليا الروسية تعتزم إنشاء منطقة تجارة حرة بالمملكة.. اعرف التفاصيل

جاء ذلك خلال لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي اليوم، بنائب رئيس جمهورية كاريليا في الاتحاد الروسي ألكسندر يي شيبيك، الذي يرأس وفداً يضم 7 من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الأخشاب والبناء بحضور سفير جمهورية روسيا الاتحادية سيرجي كوزلوف ورئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني.